Ситуация в Сирии демонстрирует признаки улучшения, необходимо дальнейшее политическое урегулирование - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров в Анталье со своими российским и иранским коллегами Сергеем Лавровым и Джавадом Зарифом, что несмотря на улучшение обстановки в Сирии, нужны дальнейшие политические меры.

"Совместно с Москвой и Тегераном были предприняты важные шаги по Сирии, в том числе по вопросу обеспечения режима прекращения огня и создания "зон деэскалации". По сравнению с прошлым годом, ситуация в Сирии более позитивна, однако сохранение достигнутого без политического урегулирования невозможно", - сказал он.

М.Чавушоглу отметил, что стороны также обсудили вопрос о размещении наблюдателей в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Министр уточнил, что техническую сторону этого вопроса обсудят руководители генеральных штабов Турции, России и Ирана перед саммитом с участием президентов этих трех стран в Сочи.

Также министр выступил против участия курдских "Партии демократического союза" (PYD) и "Отрядов народной самообороны" (YPG) в планируемом Конгрессе нацдиалога Сирии.

"С точки зрения Анкары, участие террористов PYD и YPG в международных встречах по Сирии недопустимо. Об этом прекрасно осведомлены не только Москва и Тегеран, но и все стороны, задействованные в Женевском формате. Позиция Анкары неизменна", - сказал М.Чавушоглу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос участия курдов в Конгрессе национального диалога Сирии обсуждался в ходе встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана.

"Обсуждались все вопросы. Я не могу вдаваться в детали, наши рекомендации будут доложены главам государств. Они будут принимать решение по тем предложениям, которые будут внесены", - сказал С.Лавров журналистам по итогам трехсторонней встречи в Анталье.