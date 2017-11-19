Ситуация в Сирии демонстрирует признаки улучшения, необходимо дальнейшее политическое урегулирование - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров в Анталье со своими российским и иранским коллегами Сергеем Лавровым и Джавадом Зарифом, что несмотря на улучшение обстановки в Сирии, нужны дальнейшие политические меры.
"Совместно с Москвой и Тегераном были предприняты важные шаги по Сирии, в том числе по вопросу обеспечения режима прекращения огня и создания "зон деэскалации". По сравнению с прошлым годом, ситуация в Сирии более позитивна, однако сохранение достигнутого без политического урегулирования невозможно", - сказал он.
М.Чавушоглу отметил, что стороны также обсудили вопрос о размещении наблюдателей в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Министр уточнил, что техническую сторону этого вопроса обсудят руководители генеральных штабов Турции, России и Ирана перед саммитом с участием президентов этих трех стран в Сочи.
Также министр выступил против участия курдских "Партии демократического союза" (PYD) и "Отрядов народной самообороны" (YPG) в планируемом Конгрессе нацдиалога Сирии.
"С точки зрения Анкары, участие террористов PYD и YPG в международных встречах по Сирии недопустимо. Об этом прекрасно осведомлены не только Москва и Тегеран, но и все стороны, задействованные в Женевском формате. Позиция Анкары неизменна", - сказал М.Чавушоглу.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос участия курдов в Конгрессе национального диалога Сирии обсуждался в ходе встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана.
"Обсуждались все вопросы. Я не могу вдаваться в детали, наши рекомендации будут доложены главам государств. Они будут принимать решение по тем предложениям, которые будут внесены", - сказал С.Лавров журналистам по итогам трехсторонней встречи в Анталье.
Азербайджан хочет как можно быстрее урегулировать карабахский конфликт - Алиев
Алиев провел встречу с Лавровым
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан намерен поставлять в РФ натуральные соки и консервированную продовольственную продукцию
Грузия экспортировала первые партии мандаринов урожая-2017, две трети поставок пришлось на Россию
Иордания до 31 декабря собирает заявки на разведку нефти и газа в стране
В окружении Усманова не подтверждают его намерения приобрести футбольный клуб "Андерлехт"
Колобков уверен, что сборная России поедет на ОИ-2018 со своим флагом и гимном
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»