Правящая партия Зимбабве потребовала от президента Мугабе до полудня понедельника уйти с поста

Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула требование к президенту страны Роберту Мугабе сложить свои полномочия до полудня понедельника, сообщает сайт британского издания "Индепендент" со ссылкой на заявление центрального комитета ЗАНУ-ПФ.
В партии отметили, что в случае отказа Р.Мугабе ожидает процедура импичмента.
Кроме этого, ЗАНУ-ПФ отстранила Р.Мугабе с поста главы партии.
Согласно заявлению, ЗАНУ-ПФ выдвинет Эммерсона Мнангагву - отправленного в отставку Р.Мугабе вице-президента Зимбабве - в качестве кандидата на пост президента от ЗАНУ-ПФ.
15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Р.Мугабе официальных лиц. Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным ряда СМИ, его супруга Грейс, которую Р.Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.
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