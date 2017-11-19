Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что на Украине необходимо сформировать новое правительство и в случае необходимости он готов его возглавить.
"Украина нуждается в срочном формировании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство, я готов вместе с вами сделать это. Мы должны найти новых людей для нового правительства Украины. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов возглавить и это правительство, если нужно. Но главное - мы найдем украинцев, которым нужна Украина, которые будут уважать и развивать Украину", - сказал он, выступая в воскресенье на вече в палаточном городке перед зданием Верховной Рады Украины.
М.Саакашвили напомнил об инициативе начала 3 декабря "народного импичмента". "Мы создали информационные центры в регионах Украины. До 3 декабря мы проведем информационную кампанию. Они же (власть - ИФ) будут проводить кампанию захвата людей на улицах, избивания и запугивания людей", - отметил он.
Лидер "Руха новых сил" назвал 3 декабря "часом икс для нас всех, для них (власти - ИФ) и для страны". "Давайте организовываться, я буду ездить сейчас по стране, поднимать людей, мирно, спокойно, без каких-либо провокаций - потому что это их план. Наш план действий мирный, спокойный, аргументированный, с конкретными планами, конкретными кандидатами на конкретные должности, с конкретным обновлением и полным изменением политического класса в Украине", - подчеркнул он.
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