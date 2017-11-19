Азербайджан хочет как можно быстрее урегулировать карабахский конфликт - Алиев

Азербайджан хотел бы как можно быстрее урегулировать карабахский конфликт, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым воскресенье.
"Сегодня поговорим о вопросах, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан крайне заинтересован в скорейшем урегулировании этого вопроса", - сказал И.Алиев.
Он отметил, что встреча с С.Лавровым - это возможность обсудить вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений Азербайджана и РФ.
И.Алиев сказал, что Азербайджан удовлетворён тем, как складываются межгосударственные отношения, они охватывают все сферы и имеют хороший динамизм.
"Отношения на высоком уровне. Мы их давно характеризуем как отношения между стратегическими партнерами и уверены, что в будущем будем наращивать потенциал сотрудничества", - сказал президент Азербайджана.
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