Азербайджан хочет как можно быстрее урегулировать карабахский конфликт - Алиев

Азербайджан хотел бы как можно быстрее урегулировать карабахский конфликт, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым воскресенье.

"Сегодня поговорим о вопросах, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан крайне заинтересован в скорейшем урегулировании этого вопроса", - сказал И.Алиев.

Он отметил, что встреча с С.Лавровым - это возможность обсудить вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений Азербайджана и РФ.

И.Алиев сказал, что Азербайджан удовлетворён тем, как складываются межгосударственные отношения, они охватывают все сферы и имеют хороший динамизм.

"Отношения на высоком уровне. Мы их давно характеризуем как отношения между стратегическими партнерами и уверены, что в будущем будем наращивать потенциал сотрудничества", - сказал президент Азербайджана.