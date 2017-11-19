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Карабахский конфликт 19.11.2017 20:14

Азербайджан хочет как можно быстрее урегулировать карабахский конфликт - Алиев

Азербайджан хотел бы как можно быстрее урегулировать карабахский конфликт, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым воскресенье.

"Сегодня поговорим о вопросах, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан крайне заинтересован в скорейшем урегулировании этого вопроса", - сказал И.Алиев.

Он отметил, что встреча с С.Лавровым - это возможность обсудить вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений Азербайджана и РФ.

И.Алиев сказал, что Азербайджан удовлетворён тем, как складываются межгосударственные отношения, они охватывают все сферы и имеют хороший динамизм.

"Отношения на высоком уровне. Мы их давно характеризуем как отношения между стратегическими партнерами и уверены, что в будущем будем наращивать потенциал сотрудничества", - сказал президент Азербайджана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, ЛАВРОВ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]