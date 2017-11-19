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Карабахский конфликт 19.11.2017 22:21

Россия, как посредник по Карабаху, заинтересована в прогрессе в урегулировании конфликта - Лавров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял российскую делегацию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Ваш визит хорошая возможность обсудить вопросы, связанные с дальнейшим развитием наших двусторонних отношений. Мы очень довольны уровнем межгосударственных отношений. Эти отношения охватывают все сферы и имеют очень хорошую динамику», - сказал И.Алиев, слова которого приводятся в информации.

По его словам, президенты Азербайджана и РФ проводят регулярные встречи, только в текущем году было проведено несколько таких встреч. «Главы внешнеполитических ведомств наших стран и руководители различных структур также регулярно проводят встречи, это свидетельствует о высоком уровне наших отношений. Это показатель стратегического характера наших отношений и я уверен, что в будущем потенциал нашего сотрудничества будет крепнуть», - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул позитивную динамику в торгово-экономических отношениях. «В этом году наблюдается рост взаимной торговли и взаимных инвестиций. В сфере транспорта открываются новые возможности, активно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Думаю, что наши отношения могут быть примером для всех соседей и партнеров», - добавил глава государства.

С.Лавров, в свою очередь, отметил, что за 9 месяцев текущего года взаимный товарооборот увеличился более чем на 60%. «Это показатель того, что нам удалось переломить тенденция снижения товарооборота, которая имело место два года назад и предприняты серьезные шаги для наращивания инвестиций», - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ добавил, что на переговорах с азербайджанским коллегой намерен обсудить вопросы взаимной деятельности на международных площадках. «Мы, как одни из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заинтересованы в том, что добиться прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Я с Вами согласен, что в этом направлении мы должны прилагать активные усилия», - подчеркнул С.Лавров.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ЛАВРОВ, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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