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Дальнее зарубежье 20.11.2017 09:02

ЕС готов взять на себя ведущую роль в урегулировании кризиса рохинджа в Мьянме

Евросоюз поддержит правительство Бангладеш в приеме и обустройстве беженцев народности рохинджа из Мьянмы и поможет властям Мьянмы урегулировать кризис рохинджа, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Европейский союз и его члены дают более половины всей финансовой помощи беженцам рохинджа, мы будем и дальше им помогать, будем поддерживать правительство Бангладеш и народ этой страны", - обещала она в своей речи в лагере беженцев в Кокс-Базаре (Бангладеш), текст которой распространила в воскресенье в Брюсселе ее пресс-служба.

По ее словам, ЕС, который недавно провел конференцию доноров помощи беженцам рохинджа, будет и дальше стремиться к мобилизации международного сообщества и играть лидирующую роль в этих усилиях.

Что касается правительства Мьянмы, напомнила Ф.Могерини, то международное сообщество предложило ему некоторые варианты решения, в частности план Кофи Аннана. Лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи поручила правительству осуществить его, и ЕС должнен поддержать ее в этом.

Глава дипломатии ЕС отправилась в воскресенье вечером из Бангладнш в Мьянму, где пройдет встреча министров иностранных дел стран Восточной Азии и Европы в рамках АСЕМ.

По словам Ф.Могерини, это совещание станет также поводом для обмена мнениями с государственным советником Аун Сан Су Чжи и членами правительства Мьянмы о том, как урегулировать этот кризис.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, МЬЯНМА, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]