Лидер фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева призвал мэра подать в отставку

Лидер фракции социалистов в кишиневском муниципальном совете, пресс-секретарь президента Молдавии Иван Чебан призвал мэра Кишинева Дорина Киртоакэ подать в отставку после провалившегося референдума об его отстранении с должности.
"Я сомневаюсь, что Д.Киртоакэ вернется в мэрию, независимо от того, чем завершится уголовное дело против него. В этой ситуации мэрия остается в распоряжении правящей Демократической партии и олигарха Влада Плахотнюка, который назначил уже своего и.о. мэра. Если Дорин Киртоакэ хочет положить конец этой узурпации власти в городе, он должен подать в отставку, чтобы назначить досрочные выборы мэра. Иначе эта ситуация сохранится до выборов 2019 года", - заявил И.Чебан на пресс-конференции в воскресенье поздно ночью в офисе пропрезидентской Партии социалистов.
Он выразил благодарность жителям Кишинева, которые в воскресенье вышли на референдум.
"Впервые за 26 лет независимости состоялся такой референдум. И это - уже победа. У каждого был выбор. Кто предпочел отсидеться дома - это был его выбор. Значит, этим людям все нравиться в Кишиневе. Мы им ничем помочь не можем", - подчеркнул И.Чебан.
По его мнению, активность граждан была существенной и референдум должен был состояться.
"Референдум состоялся бы, если бы не "дутые" списки избирателей, утвержденные Центральной избирательной комиссией. Они показывают более 600 тысяч избирателей. Вместе с детьми - это миллион жителей. В Кишиневе давно нет столько людей!", - считает социалист.
Он напомнил, что в 2015 году в выборах мэра приняло участие 296 тысяч в первом туре и 305 тысяч избирателей - во втором туре.
"Исходя из этого, в референдуме приняло участие 40 процентов от количества граждан, которые приняли участие в выборах 2015 года. Это хороший показатель, мы благодарны всем, кто вышел на референдум"", - заявил И.Чебан.
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