Представитель германской партии "зеленых" заявил, что они не уверены, что согласятся на участие в правительстве меньшинства в Германии.

"Германии необходимо прочно стоящее на ногах правительство, а для этого надо получить большинство в парламенте. Если Свободная демократическая партия (СвДП) подтвердит свой отказ от участия в правительстве большинства, не знаю, как можно будет сформировать меньшинство", - заявил политик в интервью телеканалу ZDF.

Как сообщалось, с выходом СвДП из переговоров по созданию правительственной коалиции Германия оказывается ввергнутой в политический кризис, который может привести к новым выборам в 2018 году или даже концу карьеры Ангелы Меркель на посту германского канцлера, прогнозируют мировые СМИ.

О выходе свободных демократов из переговоров объявил лидер партии Кристиан Линднер, который написал в своем микроблоге в твиттере: "Лучше вообще не руководить, чем руководить плохо", добавив, что в вопросе формирования коалиции "отсутствует основа доверия".

Партия участвовала в переговорах по созданию коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными".

В заявлении для прессы в ночь на понедельник А.Меркель сообщила, что утром в понедельник проинформирует президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о положении дел, также от имени ХДС и ХСС пообещала " в это тяжелое время нести ответственность за страну".

Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), комментируя выход свободных демократов из переговоров, пишет, что А.Меркель придется попытаться привлечь в коалицию социал-демократов, которые, однако, ранее отказались в ней участвовать, или же сформировать правительство меньшинства, а это "представляется маловероятным".

Если коалиция не будет сформирована, "Германии придется проводить новые выборы", указывает АП.