Компания Bakcell предоставит финансовую поддержку молодым людям, желающим открыть свой бизнес





Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell выделила финансовые средства, с целью осуществления бизнес-идей молодых людей, выросших под опекой Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан» а также выпускников других школ-интернатов. Благодаря этому, трое молодых людей получили замечательную возможность открыть свой собственный малый бизнес.

Следует отметить, что эти молодые люди являются бенефициарами проекта Центр карьеры и развития молодежи», успешно осуществляемого Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» при поддержке компании «Bakcell».

«Компания Bakcell уже многие годы оказывает поддержку детям, нуждающимся в особой заботе, в рамках своей программы Корпоративной Социальной Ответственности. Очень важно, чтобы такие дети получали образование и совершенствовали свои навыки, а также знали, как открыть свое дело в будущем. Начало сотрудничеству между Bakcell и ассоциацией «Детские деревни SOS» было положено много лет назад. Мы очень рады тому, что это сотрудничество стало долгосрочным, и уже достигло этапа, когда мы начали помогать молодым людям в их стремлении открыть свой бизнес», отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

В ходе первого этапа проекта, осуществленного в прошлом году, 15 молодых людей приняли участие в семинарах под названием «Начни и совершенствуй свой бизнес». Шестерым из них было предложено подготовить свои бизнес-планы, которые были рассмотрены специальной Оценочной Комиссией, состоящей из представителей и экспертов компании Bakcell, Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан», а также Международной организации труда (МОТ). Три бизнес проекта, которые были признаны самыми успешными, по результатам оценивания, получат необходимое финансирование от компании Bakcell. Этими проектами стали «Магазин Цветов Флористика», «Кондитерская» и «Кафе Чайная».

В процессе написания бизнес планов, участникам предоставлялась помощь профессионалов. Основными критериями для оценки проектов, являлось правильное составление бизнес плана, рентабельность и осуществимость идеи в реальных рыночных условиях, опыт и социальное положение кандидата и др.

Азер Велиев (имя условное) проработал официантом и чайханщиком в одном из домов чая (чайных кафе). Знает детали работы. Бизнес план составлен правильно.

Васиф Маммадов (имя условное), работал ассистентом в магазине цветов. В данный момент хочет открыть свой собственный цветочный магазин. Бизнес план составлен безупречно.

Айдан Алиева (имя условное) уже много лет работает ассистентом кондитера и хорошо умеет готовить самые разнообразные десерты и выпечку.

Проект «Центр карьеры и развития молодежи», осуществляется с января 2016 года в городе Баку, Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан», при финансовой поддержке компании «Bakcell». В рамках данного проекта, молодые люди имели возможность посетить такие курсы как навыки прохождения собеседования, составление профессионального резюме, выбор направления для карьеры и бухгалтерия, а также «основные навыки для превращения в активного участника трудового рынка и профессиональная ориентация» и многие другие, проводимые в центре, снабженным всем необходимым оборудованием. Благодаря семинарам, молодые люди получили первоначальные знания и навыки, необходимые для поиска вакансий и установления связей с работодателями, а также навыки в сфере информационных технологий, которые могут быть полезными в трудоустройстве. Тренинги на тему «Начни и совершенствуй свой бизнес», организованные в рамках данной программы Международной организацией труда, проводятся международными преподавателями и сертифицированными экспертами МОТ.

Напомним, что компания Bakcell оказывает поддержку детям лишенным родительской опеки, а также детям из малоимущих семей, в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» с 2009 года.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sü[email protected], Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором не-нефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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