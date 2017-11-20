Манат подорожал к евро и подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 ноября сохранил на уровне 1,7002 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 ноября ЦБА установил 1,9941 манат/1EUR (17 ноября - 2,007 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 ноября определил 0,0287 манат/1RUB (17 ноября - 0,0285 манат/1 RUB).

Н.Аббасова