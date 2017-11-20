Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent у $62,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в понедельник после активного роста в конце прошлой недели на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о необходимости продлить соглашение ОПЕК+.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 снизилась на $0,12 (0,19%) - до $62,60 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,06 (0,11%) - до $56,61 за баррель. Торги по декабрьскому контракту завершатся в понедельник.
По итогам сессии в пятницу Brent подорожала на $1,36 (2,22%), до $62,72 за баррель, WTI - на $1,41 (2,56%), до $56,55 за баррель.
За прошлую неделю цена Brent уменьшилась на 1,3%, WTI - на 0,3%.
Х.аль-Фалих заявил, что ОПЕК стоит объявить о продлении ограничений на добычу нефти на заседании, которое состоится в Вене 30 ноября. На данный момент срок действия договоренностей истекает 31 марта 2018 года.
"Рынок выжидает развития событий по соглашению (ОПЕК+ - ИФ). По крайней мере, частично недавнее ралли объясняется уверенностью в том, что сделка будет продлена после конца марта. С учетом того, что ралли было значительным, самой большой риск сейчас - снижение цен", - полагает аналитик CMC Markets Рик Спунер.
Согласно оценкам Baker Hughes, число эксплуатируемых в США буровых установок не изменилось на прошлой неделе, оставшись на уровне 738. В годовом выражении прирост составил 286 установок.
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