Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.007 RUR   0.0285 GBR   2.2488 TRY   0.441

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.14 Brent   61.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 13° 19° 22 Ноя 15° 23 Ноя 11°

ТЭК 20.11.2017 09:39

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent у $62,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в понедельник после активного роста в конце прошлой недели на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о необходимости продлить соглашение ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 снизилась на $0,12 (0,19%) - до $62,60 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,06 (0,11%) - до $56,61 за баррель. Торги по декабрьскому контракту завершатся в понедельник.

По итогам сессии в пятницу Brent подорожала на $1,36 (2,22%), до $62,72 за баррель, WTI - на $1,41 (2,56%), до $56,55 за баррель.

За прошлую неделю цена Brent уменьшилась на 1,3%, WTI - на 0,3%.

Х.аль-Фалих заявил, что ОПЕК стоит объявить о продлении ограничений на добычу нефти на заседании, которое состоится в Вене 30 ноября. На данный момент срок действия договоренностей истекает 31 марта 2018 года.

"Рынок выжидает развития событий по соглашению (ОПЕК+ - ИФ). По крайней мере, частично недавнее ралли объясняется уверенностью в том, что сделка будет продлена после конца марта. С учетом того, что ралли было значительным, самой большой риск сейчас - снижение цен", - полагает аналитик CMC Markets Рик Спунер.

Согласно оценкам Baker Hughes, число эксплуатируемых в США буровых установок не изменилось на прошлой неделе, оставшись на уровне 738. В годовом выражении прирост составил 286 установок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Brent продолжает дешеветь и завершает неделю в минусе, торгуется у $61,2 за баррель Цены на нефть слабо растут после падения накануне, Brent - почти $62 за баррель Цены на нефть продолжают падать на данных о росте запасов в США, Brent у $61,3 за баррель Цены на нефть опускаются на прогнозах EIA, Brent подешевела до $62,95 за баррель ОПЕК в октябре снизил добычу на 151 тыс. б/с благодаря Ираку, Нигерии, Венесуэле и Алжиру Алекперов уверен в стабильности цены на нефть до 1 апреля 2018г, не ждет ее роста до $70 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]