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Дальнее зарубежье 20.11.2017 12:31

Франция первой примет эвакуированных из Ливии беженцев

Франция первой примет беженцев из Эритреи, Эфиопии и Судана, которых Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ранее эвакуировало из Ливии в Нигер, сообщили французские СМИ со ссылкой на решение правительства.

В министерстве внутренних дел страны отметили, что 25 беженцев, в их числе 15 женщин и четырех детей, прибудут во Францию из Нигера не позднее января.

УВКБ ООН эвакуировало беженцев из лагерей в Ливии 11 ноября в связи с сообщениями об "ужасающих" условиях и случаях торговли людьми, напоминают СМИ.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛИВИЯ, НИГЕР, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]