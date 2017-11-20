Франция первой примет эвакуированных из Ливии беженцев

Франция первой примет беженцев из Эритреи, Эфиопии и Судана, которых Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ранее эвакуировало из Ливии в Нигер, сообщили французские СМИ со ссылкой на решение правительства.

В министерстве внутренних дел страны отметили, что 25 беженцев, в их числе 15 женщин и четырех детей, прибудут во Францию из Нигера не позднее января.

УВКБ ООН эвакуировало беженцев из лагерей в Ливии 11 ноября в связи с сообщениями об "ужасающих" условиях и случаях торговли людьми, напоминают СМИ.