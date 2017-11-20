Атамбаев сделал сон киргизского журналиста явью, подарив ему свои часы

Завершающий работу на посту президента Киргизии Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции в понедельник подарил свои часы журналисту местной газеты.
Главный редактор газеты "Де-Факто" Амантур Масагулов, задавая вопрос А.Атамбаеву, заявил, что ему приснилось, что он ходит в часах, которые ему подарил президент.
В ответ на это А.Атамбаев снял со своей руки часы и отдал журналисту. Это были так называемые "президент-часы" "Айкол Манас" (Манас Великодушный), покрытые золотым напылением. Они изготавливаются на часовом заводе в РФ по заказу Киргизии.
Президент Киргизии, подарив часы, пошутил: "Хорошо не приснилось, как я тебе штаны дарю".
А.Атамбаев вступил в должность 1 декабря 2011 года. Глава Киргизии избирается на один шестилетний срок и не имеет права повторно баллотироваться.
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