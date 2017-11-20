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СНГ 20.11.2017 12:46

Атамбаев сделал сон киргизского журналиста явью, подарив ему свои часы

Завершающий работу на посту президента Киргизии Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции в понедельник подарил свои часы журналисту местной газеты.

Главный редактор газеты "Де-Факто" Амантур Масагулов, задавая вопрос А.Атамбаеву, заявил, что ему приснилось, что он ходит в часах, которые ему подарил президент.

В ответ на это А.Атамбаев снял со своей руки часы и отдал журналисту. Это были так называемые "президент-часы" "Айкол Манас" (Манас Великодушный), покрытые золотым напылением. Они изготавливаются на часовом заводе в РФ по заказу Киргизии.

Президент Киргизии, подарив часы, пошутил: "Хорошо не приснилось, как я тебе штаны дарю".

А.Атамбаев вступил в должность 1 декабря 2011 года. Глава Киргизии избирается на один шестилетний срок и не имеет права повторно баллотироваться.

Инаугурация избранного президента Сооронбая Жээнбекова состоится 24 ноября.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖУРНАЛИСТ, ЧАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]