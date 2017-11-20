Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9941 RUR   0.0287 GBR   2.244 TRY   0.4395

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 13° 18° 22 Ноя 15° 23 Ноя 11°

СНГ 20.11.2017 13:04

ОБСЕ будет ориентироваться на решения Совбеза ООН в вопросе о размещении миротворцев на Украине

В ОБСЕ приветствуют все усилия, направленные на стабилизацию ситуации на востоке Украине, заявил в интервью "Интерфаксу" генсек организации Томас Гремингер.

Так он ответил на вопрос агентства о предложении Украины разместить миротворцев ООН вдоль границ на востоке страны, включая часть границ, неконтролируемых Киевом.

"Все усилия, которые способствуют стабилизации напряженной ситуации в области безопасности на востоке Украины, а также создание более благоприятных условий для выполнения Минских договорённостей, приветствуются и заслуживают тщательной оценки", - сказал Т.Гремингер.

При этом генсек ОБСЕ напомнил, что согласованного мандата миссии ООН нет. "ОБСЕ не может спекулировать по вопросу модальностей подобных миссий", - сказал он.

Т.Гремингер добавил, что в ОБСЕ "готовы быть вовлеченными в случае принятия Советом Безопасности ООН соответствующего решения".

Полный текст интервью будет опубликован на сайтах www.interfax.ru и www.interfax.com

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБСЕ, УКРАИНА, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


ОБСЕ не оставляет планов увеличить число наблюдателей на Украине Украинская сторона выступает за расширение миссии ОБСЕ в Донбассе Около 35 мирных жителей в Донбассе стали жертвами нарушения Минских соглашений с начала года - ОБСЕ В ОБСЕ подтвердили факт "серьезного инцидента" с автомобилем миссии в Луганской области СММ ОБСЕ озвучила число жертв среди мирного населения Донбасса за три месяца: 21 погибший, 95 раненых ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей в Украине - Курц

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]