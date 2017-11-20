ОБСЕ будет ориентироваться на решения Совбеза ООН в вопросе о размещении миротворцев на Украине

В ОБСЕ приветствуют все усилия, направленные на стабилизацию ситуации на востоке Украине, заявил в интервью "Интерфаксу" генсек организации Томас Гремингер.

Так он ответил на вопрос агентства о предложении Украины разместить миротворцев ООН вдоль границ на востоке страны, включая часть границ, неконтролируемых Киевом.

"Все усилия, которые способствуют стабилизации напряженной ситуации в области безопасности на востоке Украины, а также создание более благоприятных условий для выполнения Минских договорённостей, приветствуются и заслуживают тщательной оценки", - сказал Т.Гремингер.

При этом генсек ОБСЕ напомнил, что согласованного мандата миссии ООН нет. "ОБСЕ не может спекулировать по вопросу модальностей подобных миссий", - сказал он.

Т.Гремингер добавил, что в ОБСЕ "готовы быть вовлеченными в случае принятия Советом Безопасности ООН соответствующего решения".

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