Мугабе согласился на условия отставки - СМИ

Президент Зимбабве Роберт Мугабе принял условия отставки, сообщил в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники, близкие к переговорам с организацией ветеранов борьбы за независимость.
Источники телеканала уточнили, что генералы пошли на уступки президенту, выполнив многие его требования. В частности, Р.Мугабе получит полный иммунитет для себя и своей супруги Грейс, а также сохранит за собой все свое имущество.
Глава организации ветеранов борьбы за независимость Зимбабве Крис Мутсвангва заявил, что организация намерена инициировать судебный процесс по отстранению Р.Мугабе от власти.
Он также добавил, что организация обратилась к Сообществу развития юга Африки и его председателю - президенту ЮАР Джейкобу Зуме с просьбой оказать содействие в процессе отправки Р.Мугабе в отставку.
Накануне правящая партия страны ЗАНУ-ПФ отстранила Р.Мугабе от руководства и потребовала до полудня 20 ноября покинуть пост президента. Его супругу Грейс Мугабе сняли со всех партийных должностей.
В партии отметили, что в случае отказа Р.Мугабе ожидает процедура импичмента.
Р.Мугабе в официальном телеобращении ранее заявил, что вопреки поставленному ультиматуму не намерен в ближайшие недели уходить в отставку.
15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Р.Мугабе официальных лиц. 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным ряда СМИ, его супруга Грейс, которую Р.Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.
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