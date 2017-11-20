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Внешняя политика 20.11.2017 12:30

Лавров обсуждает с азербайджанским коллегой вопросы двусторонней и международной повестки дня

В Баку начались переговоры глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова.

Дипломаты тепло поприветствовали друг друга.

Как сообщалось, дипломаты обсудят широкий спектр вопросов двусторонней, международной и региональной повестки дня.

В нынешнем году отмечаются 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже в воскресенье принял российскую делегацию во главе с С.Лавровым.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД, ГЛАВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]