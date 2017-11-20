Лавров обсуждает с азербайджанским коллегой вопросы двусторонней и международной повестки дня

В Баку начались переговоры глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова.

Дипломаты тепло поприветствовали друг друга.

Как сообщалось, дипломаты обсудят широкий спектр вопросов двусторонней, международной и региональной повестки дня.

В нынешнем году отмечаются 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже в воскресенье принял российскую делегацию во главе с С.Лавровым.