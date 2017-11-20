Разведка Южной Кореи утверждает, что власти КНДР впервые за 20 лет провели инспекцию ключевого органа управления армией

Власти КНДР впервые за последние 20 лет проинспектировали деятельность генерального политического бюро Корейской народной армии, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на данные Национального агентства разведки (NIS) Южной Кореи.
Представители NIS сообщили о проверках в КНДР во время брифинга для депутатов южнокорейского парламента.
По версии разведки, инспекция была предпринята в ответ на "вредное отношение", проявленное сотрудниками бюро к выполнению своих служебных обязанностей. При этом, как отметили в NIS, власти подвергли наказанию главу бюро Хвана Пьон Со и его заместителя.
Уай-Ти-Эн напоминает, что генеральное политическое бюро считается влиятельным военным органом КНДР, поскольку оно занимается важнейшими кадровыми вопросами других органов, включая Министерство народных вооружённых сил.
Также, по данным разведки, в КНДР в связи с международными санкциями предпринимают меры по ограничению доступа к зарубежной информации. Также власти запретили все собрания, связанные с употреблением спиртных напитков, пением и прочими увеселениями, добавили в NIS.
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