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СНГ 20.11.2017 12:34

Лавров призвал другие страны поучаствовать в расширении антитеррористической базы, созданной ФСБ России

Более активное участие иностранных государств в формировании международной анититеррорстической базы данных, созданной ФСБ РФ, помогло бы лучше отслеживать передвижения террористов в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах-боевиках. Это очень важная сфера борьбы и профилактики террористических преступлений", - сказал С.Лавров, выступая в понедельник в диапакадемии Азербайджана.

"Все желающие могут этой базой данных пользоваться. И чем шире эта база данных будет, чем всеохватней будет участие разных государств, тем легче будет отслеживать маршруты этих бандитов, которые сегодня с Ближнего Востока могут оказаться в Центральной Азии, потом в Юго-Восточной Азии", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ФСБ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]