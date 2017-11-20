Лавров призвал другие страны поучаствовать в расширении антитеррористической базы, созданной ФСБ России

Более активное участие иностранных государств в формировании международной анититеррорстической базы данных, созданной ФСБ РФ, помогло бы лучше отслеживать передвижения террористов в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах-боевиках. Это очень важная сфера борьбы и профилактики террористических преступлений", - сказал С.Лавров, выступая в понедельник в диапакадемии Азербайджана.
"Все желающие могут этой базой данных пользоваться. И чем шире эта база данных будет, чем всеохватней будет участие разных государств, тем легче будет отслеживать маршруты этих бандитов, которые сегодня с Ближнего Востока могут оказаться в Центральной Азии, потом в Юго-Восточной Азии", - отметил министр.
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