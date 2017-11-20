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Это интересно 20.11.2017 12:37

Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в понедельник отмечают 70-летие со дня бракосочетания, сообщают британские СМИ.

К этому знаменательному событию Букингемский дворец представил новый портрет королевской четы. На нем королева облачена в кремовое платье, к которому прикреплена золотая брошь с драгоценными камнями, подаренная принцем Филиппом около 50 лет назад. Супруг королевы одет в серый костюм, к которому подобран бордовый галстук.

Серия снимков сделана известным фотографом Мэттом Холиоуком, который специализируется на портретных работах и фотографировал многих знаменитых актеров, музыкантов и спортсменов.

Платиновую свадьбу королевская чета отметит в Виндзорском замке праздничным ужином, на который приглашены лишь родственники и ближайшие друзья. В октябре Букингемский дворец сообщил, что никаких публичных мероприятий в связи с этим событием не будет.

Кроме того, в честь 70-летия со дня свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа зазвонят колокола Вестминстерского аббатства, в котором в 1947 году состоялась церемония бракосочетания.

В 1997 году свою золотую свадьбу супруги праздновали в Банкетном зале при Уайтхолльском дворце в Лондоне. Тогда королева выступила с речью, в которой поблагодарила своего супруга за "50 замечательных лет вместе", назвав его своей "силой и опорой".

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, СВАДЬБА, ГОДОВЩИНА


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