Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в понедельник отмечают 70-летие со дня бракосочетания, сообщают британские СМИ.
К этому знаменательному событию Букингемский дворец представил новый портрет королевской четы. На нем королева облачена в кремовое платье, к которому прикреплена золотая брошь с драгоценными камнями, подаренная принцем Филиппом около 50 лет назад. Супруг королевы одет в серый костюм, к которому подобран бордовый галстук.
Серия снимков сделана известным фотографом Мэттом Холиоуком, который специализируется на портретных работах и фотографировал многих знаменитых актеров, музыкантов и спортсменов.
Платиновую свадьбу королевская чета отметит в Виндзорском замке праздничным ужином, на который приглашены лишь родственники и ближайшие друзья. В октябре Букингемский дворец сообщил, что никаких публичных мероприятий в связи с этим событием не будет.
Кроме того, в честь 70-летия со дня свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа зазвонят колокола Вестминстерского аббатства, в котором в 1947 году состоялась церемония бракосочетания.
В 1997 году свою золотую свадьбу супруги праздновали в Банкетном зале при Уайтхолльском дворце в Лондоне. Тогда королева выступила с речью, в которой поблагодарила своего супруга за "50 замечательных лет вместе", назвав его своей "силой и опорой".
Справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта является приоритетом внешней политики Баку – помощник президента
Дни НАТО проводятся в ВС Азербайджана до 25 ноября
Россия не видит необходимости в расширении формата минской группы по Карабаху - Лавров
Баку и Москва могут увеличить взаимный товарооборот – глава МИД Азербайджана
BP-Azerbaijan в январе-сентябре сократила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 7,5%
Conoco не намерена инвестировать в проекты, окупаемые при цене нефти не менее $50 за баррель
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Великобритания не рассматривает возможность поставок Украине летального вооружения - посольство в Киеве
Верховный суд Ирака признал референдум о независимости Курдистана неконституционным
Туск обвинил правящую польскую партию в изоляции страны в ЕС, ухудшении отношений с Украиной
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell предоставит финансовую поддержку молодым людям, желающим открыть свой бизнес
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»