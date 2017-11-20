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Дальнее зарубежье 20.11.2017 13:58

Верховный суд Ирака признал референдум о независимости Курдистана неконституционным

Верховный федеральный суд Ирака в понедельник постановил, что проведенный в конце сентября референдум о независимости Иракского Курдистана противоречит конституции страны, сообщает телеканал "Рудау".

Таким образом, суд признал незаконными все итоги этого референдума и решения, принятые на их основании, подчеркивается в сообщении.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.

В середине октября иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, СУД, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]