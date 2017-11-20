Верховный суд Ирака признал референдум о независимости Курдистана неконституционным

Верховный федеральный суд Ирака в понедельник постановил, что проведенный в конце сентября референдум о независимости Иракского Курдистана противоречит конституции страны, сообщает телеканал "Рудау".
Таким образом, суд признал незаконными все итоги этого референдума и решения, принятые на их основании, подчеркивается в сообщении.
25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.
В середине октября иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения.
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