Верховный суд Ирака признал референдум о независимости Курдистана неконституционным

Верховный федеральный суд Ирака в понедельник постановил, что проведенный в конце сентября референдум о независимости Иракского Курдистана противоречит конституции страны, сообщает телеканал "Рудау".

Таким образом, суд признал незаконными все итоги этого референдума и решения, принятые на их основании, подчеркивается в сообщении.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.

В середине октября иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения.