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Бизнес и законодательство 20.11.2017 12:44

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-октябре 2017г заказов на $400 млн

Азербайджанские производители получили в январе-октябре 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $397,3 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

"На портал Azexport.az в январе поступили заказы на сумму $48 млн, феврале - $6,5 млн, марте - $27 млн, апреле - $29,9 млн, мае – $19 млн, июне – $62,3 млн, июле – $71,6 млн, августе - $44,1 млн, сентябре - $47,4 млн, в октябре – $41,5 млн", - отмечается в данных центра.

При этом в октябре больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана гранатового сока, консервированных овощей, косметических средств, вин, яблок, груш и другой плодоовощной продукции.

По данным центра, 19,2% заказов, поступивших на портал, приходится на Россию, 6% - Турцию, 5,7% - на Украину, 4,8% - Индию, 4,2% - США.

"В целом, заказы в отчетном периоде поступили из 60 стран", - указывает центр.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZEXPORT, ЗАКАЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]