Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-октябре 2017г заказов на $400 млн

Азербайджанские производители получили в январе-октябре 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $397,3 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
"На портал Azexport.az в январе поступили заказы на сумму $48 млн, феврале - $6,5 млн, марте - $27 млн, апреле - $29,9 млн, мае – $19 млн, июне – $62,3 млн, июле – $71,6 млн, августе - $44,1 млн, сентябре - $47,4 млн, в октябре – $41,5 млн", - отмечается в данных центра.
При этом в октябре больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана гранатового сока, консервированных овощей, косметических средств, вин, яблок, груш и другой плодоовощной продукции.
По данным центра, 19,2% заказов, поступивших на портал, приходится на Россию, 6% - Турцию, 5,7% - на Украину, 4,8% - Индию, 4,2% - США.
"В целом, заказы в отчетном периоде поступили из 60 стран", - указывает центр.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
Б.Рустамбеков
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