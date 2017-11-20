Добыча нефти с блока АЧГ в январе-сентябре сократилась на 8%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2017 года составила 22 млн тонн, что на 8,4% ниже показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанской международной операционной компании (АМОК).

По данным АМОК, компания за 9 месяцев 2017 года сократила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18% - до $1,229 млрд.

«Из указанной суммы операционные расходы АМОК по проекту АЧГ за отчетный период составили $339 млн, капитальные - $890 млн», - отметили в пресс-службе.

Среднесуточная добыча нефти в этот период составила 585 тыс. баррелей нефти в сутки (644 тыс. баррелей в январе-сентябре 2016г - ИФ-Аз).

С платформы Чираг в отчетном периоде добывалось в среднем 52 тыс. бар/сут нефти (53 тыс. баррелей в январе-сентябре 2016г - ИФ-Аз), «Центральный Азери» - 133 тыс. бар/сут (149 тыс. бар/сут), «Западный Азери» - 120 тыс. бар/сут (116 тыс. бар/сут), «Восточный Азери» - 80 тыс. бар/сут (74 тыс. баррелей), «Глубоководный Гюнешли» - 119 тыс. бар/сут (127 тыс. бар/сут), «Западный Чираг» - 81 тыс. бар/сутки (125 тыс. баррелей в сутки).

Как сообщалось, добыча нефти с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в 2016 году составила 31,1 млн тонн нефти.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $40 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн

Н.Аббасова