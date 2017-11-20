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СНГ 20.11.2017 14:16

Великобритания не рассматривает возможность поставок Украине летального вооружения - посольство в Киеве

Великобритания продолжает помогать Украине, однако вопрос о предоставлении летального вооружения не рассматривается, сообщила заместитель посла Великобритании в Киеве Хелен Фейзи.

"Мы сохраняем свою военную помощь Украине. Мы постоянно ищем пути усиления этой помощи. Но мы не рассматриваем вопрос предоставления летального вооружения", - сказала Х.Фейзи в ходе конференции в понедельник в Киеве.

При этом она отметила, что официальный Лондон намерен сохранить помощь Украине и в будущем. "Путем подготовки украинских военных, путем поддержки проводимых в стране реформ. Но вопроса о летальном вооружении в повестке дня нет", - подчеркнула она.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]