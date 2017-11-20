Великобритания не рассматривает возможность поставок Украине летального вооружения - посольство в Киеве

Великобритания продолжает помогать Украине, однако вопрос о предоставлении летального вооружения не рассматривается, сообщила заместитель посла Великобритании в Киеве Хелен Фейзи.

"Мы сохраняем свою военную помощь Украине. Мы постоянно ищем пути усиления этой помощи. Но мы не рассматриваем вопрос предоставления летального вооружения", - сказала Х.Фейзи в ходе конференции в понедельник в Киеве.

При этом она отметила, что официальный Лондон намерен сохранить помощь Украине и в будущем. "Путем подготовки украинских военных, путем поддержки проводимых в стране реформ. Но вопроса о летальном вооружении в повестке дня нет", - подчеркнула она.