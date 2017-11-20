Таджикская Сомон Эйр с декабря 2017г запускает авиарейс по маршруту Душанбе–Баку–Франкфурт–Баку–Душанбе

Бизнес-делегация таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» провела в Баку переговоры на предмет сотрудничества с Азербайджаном в сфере авиации, сообщают таджикские СМИ.

В рамках визита состоялась встреча таджикской делегации с президентом ЗАО AZAL Азербайджанские Авиалинии» Джахангиром Аскеровым, директором авиакомпании "Buta Airways" Джамилем Манизаде и первым вице-президентом группы компаний "SILK WAY" Теймуром Гасановым.

"По итогам переговоров стороны приняли решение о начале регулярных полетов таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» с декабря 2017 года, два раза в неделю, по новым направлениям: Душанбе–Баку–Франкфурт–Баку–Душанбе», - отмечается в информации.

Одновременно были определены параметры сотрудничества в сфере грузовых перевозок.

"Также стороны приняли решение по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации таджикских специалистов в области гражданской авиации на базе специализированных учебных заведений Азербайджана", - подчеркивается в информации.

Азербайджан предоставил авиакомпании «Сомон Эйр» право на пятую степень свободы воздушного пространства. "Таким образом, «Сомон Эйр» впервые в истории своей деятельности получил право на 5-ую степень свободы воздушного пространства", - отмечается в информации.

А.Азизов