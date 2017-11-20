За отставку мэра Кишинева проголосовали почти 90% участников, однако референдум признан несостоявшимся из-за низкой явки

На референдуме в Молдавии за отставку мэра Кишинева Дорина Киртоакэ в воскресенье проголосовали 87,12% участников, сообщил корреспонденту "Интерфакса" в понедельник вице-председатель Кишиневского окружного избирательного совета (КОИС) Виталий Мирон.
По его словам, согласно предварительным результатам референдума за отстранение мэра от должности проголосовали 93 720 избирателя, что составляет 87,12%. "Против" проголосовали 13 857 человек, что составляет 12,88% избирателей.
Всего в референдуме приняли участие менее 110 502 человека, что составляет 17,53% от 628 683 избирателей, включенных в списки для голосования. Действительными признаны 107 577 голосов. Таковы окончательные данные после обработки 100% бюллетеней для голосования. Таким образом, референдум признан несостоявшимся из-за низкой активности избирателей.
Согласно законодательству, для того, чтобы референдум признали состоявшимся, в нем должно принять участие более одной трети избирателей, включенных в списки для голосования - не менее 209 561 человек. Чтобы отправить в отставку мэра Д.Киртоакэ "за" должны проголосовать больше избирателей, чем проголосовало за него на выборах в июне 2015 года. Тогда нынешний мэр получил 163 570 голосов.
Для проведения референдума, из государственного бюджета выделено почти девять миллионов леев (чуть более $500 тыс).
Провал референдума означает, что досрочных выборов мэра не будет. Мандат Д.Киртоакэ истекает в июле 2019 года. Однако он не может вернуться к своим обязанностям, так как его полномочия приостановлены судом на время рассмотрения уголовного дела в его отношении.
Две недели назад и.о. мэра назначена Сильвия Раду.
Д.Киртоакэ стал мэром Кишинева на выборах в мае 2007 года, в возрасте 28 лет. В 2011 году он получил новый мандат, одержав победу во втором туре выборов над нынешним президентом Молдавии Игорем Додоном, который тогда представлял Партию коммунистов. В 2015 году он победил нынешнего председателя Партии социалистов Зинаиду Гречанную (на тот момент председателем Партии социалистов был Игорь Додон). Д.Киртоакэ является первым вице-председателем Либеральной партии, которая выступает за объединение Молдавии с Румынией.
Мэр Кишинева был задержан в конце мая и находился под домашним арестом до середины ноября. Только на прошлой неделе домашний арест был заменен на "следственный контроль". При этом его служебные полномочия восстановлены не были.
По данным следствия, Д.Киртоакэ обвиняется в "извлечении выгоды из влияния" и злоупотреблениях при выборе подрядчика создания в Кишиневе системы платных парковок.
С инициативой проведения референдума по отзыву мэра выступила пропрезидентская Партия социалистов, которая собрала в поддержку инициативу около 80 тысяч подписей жителей Кишинева. И.Додон накануне референдума призвал граждан активно участвовать в референдум, чтобы добиться отставки мэра и проведения весной досрочных выборов в Кишиневе.
В то же время, с призывами выйти на референдум выступили только левые партии - социалистов и коммунистов. Большинство политических формирований проигнорировали референдум, а Либеральная партия призывает бойкотировать плебесцит.
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