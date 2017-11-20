Мамедъяров и Лавров подписали памятный конверт по случаю 25-летия установления дипотношений между Азербайджаном и РФ

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров в понедельник в Баку подписали памятный конверт по случаю 25-летия установления дипломатических отношений, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
В целом, подписано 4 экземпляра конвертов.
Ф.Исазаде
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