Мамедъяров и Лавров подписали памятный конверт по случаю 25-летия установления дипотношений между Азербайджаном и РФ

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров в понедельник в Баку подписали памятный конверт по случаю 25-летия установления дипломатических отношений, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В целом, подписано 4 экземпляра конвертов.

Ф.Исазаде