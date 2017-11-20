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Внешняя политика 20.11.2017 13:03

Мамедъяров и Лавров подписали памятный конверт по случаю 25-летия установления дипотношений между Азербайджаном и РФ

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров в понедельник в Баку подписали памятный конверт по случаю 25-летия установления дипломатических отношений, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В целом, подписано 4 экземпляра конвертов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]