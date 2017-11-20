Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9941 RUR   0.0287 GBR   2.244 TRY   0.4395

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 13° 18° 22 Ноя 15° 23 Ноя 11°

Внешняя политика 20.11.2017 13:07

Заседание российско-азербайджанской комиссии по ВТС состоится в Баку в декабре - Лавров

Очередное заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном пройдет в следующем месяце, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

"Мы действительно очень достойно отмечаем 25-летие дипломатических отношений, которые продолжает традиции дружбы, - сказал С.Лавров. - Убежден, что наше взаимодействие играет большую роль в обеспечении безопасности в Закавказье и в Каспийском регионе".

"Вчера была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, искренне признателен за то внимание, которое он уделяет сотрудничеству между нашими МИД, - отметил министр. - Это важный компонент наших многопрофильных связей, которые охватывают и экономику, торговлю, активно работает межправкомиссия, ВТС. В декабре будет в Баку очередное заседание по ВТС".

Глава МИД РФ также обратил внимание на успешное развитие сотрудничества между Советами безопасности двух стран.

По словам Э.Мамедъярова, обмен визитами стал хорошей традицией. "Наши отношения набирают все большие обороты, товарооборот многомиллиардный, что очень важно. Появилась транспортная составляющая", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВТС, КОМИССИЯ


Похожие новости


Баку и Москва могут увеличить взаимный товарооборот – глава МИД Азербайджана Мамедъяров и Лавров подписали памятный конверт по случаю 25-летия установления дипотношений между Азербайджаном и РФ Лавров обсуждает с азербайджанским коллегой вопросы двусторонней и международной повестки дня Азербайджан намерен поставлять в РФ натуральные соки и консервированную продовольственную продукцию Москва и Баку обсуждают договор о пенсионном обеспечении Российские инвестиции в Азербайджан оцениваются около $4 млрд – замминистра экономики

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]