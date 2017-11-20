Заседание российско-азербайджанской комиссии по ВТС состоится в Баку в декабре - Лавров

Очередное заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном пройдет в следующем месяце, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

"Мы действительно очень достойно отмечаем 25-летие дипломатических отношений, которые продолжает традиции дружбы, - сказал С.Лавров. - Убежден, что наше взаимодействие играет большую роль в обеспечении безопасности в Закавказье и в Каспийском регионе".

"Вчера была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, искренне признателен за то внимание, которое он уделяет сотрудничеству между нашими МИД, - отметил министр. - Это важный компонент наших многопрофильных связей, которые охватывают и экономику, торговлю, активно работает межправкомиссия, ВТС. В декабре будет в Баку очередное заседание по ВТС".

Глава МИД РФ также обратил внимание на успешное развитие сотрудничества между Советами безопасности двух стран.

По словам Э.Мамедъярова, обмен визитами стал хорошей традицией. "Наши отношения набирают все большие обороты, товарооборот многомиллиардный, что очень важно. Появилась транспортная составляющая", - сказал он.