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ТЭК 20.11.2017 13:07

АМОК увеличила за 9 месяцев поставки SOCAR попутного газа на 22%

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК - оператор по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли) в январе-сентябре 2017 года передала компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 2,4 млрд кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2016 года АМОК передала SOCAR 1,97 млрд кубометров попутного газа с блока АЧГ. Таким образом, в январе-сентябре 2017 года объем газа, полученного Госнефтекомпанией Азербайджана от АМОК, увеличился на 21,8%.

"Ежесуточно в течение январе-сентябре 2017 года мы поставляли SOCAR в среднем 8,6 млн кубометров попутного газа (за 9 месяцев 2016г - 7,2 млн кубометров -ИФ-Аз). Остальной объем попутного газа, добытого с блока АЧГ в этот период, был закачан обратно в пласты для поддержания давления", - подчеркнули в АМОК.

Попутный газ с блока АЧГ передается SOCAR безвозмездно.

В 2016 году АМОК поставила компании SOCAR 2,75 млрд кубометров попутного газа.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти с блока началась в ноябре 1997 года

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $40 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АМОК, SOCAR, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]