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Происшествия 20.11.2017 13:09

Взрыв произошел на заводе в Азербайджане, один человек погиб - СМИ

Взрыв произошел в понедельник на заводе, расположенном в Гарадагском районе Баку, сообщают местные СМИ.

«В результате произошедшего примерно в 11 часов утра в понедельник взрыва на заводе в поселке Локбатан Гарадагского района Баку погиб один», - сообщают СМИ.

В результате взрыва пострадал один человек

По данным СМИ, предприятие принадлежит турецкому предпринимателю. Но при этом не уточняется род деятельности данного завода.

Ведется расследование причин взрыва.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЗАВОД, ВЗРЫВ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]