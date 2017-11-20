Взрыв произошел на заводе в Азербайджане, один человек погиб - СМИ

Взрыв произошел в понедельник на заводе, расположенном в Гарадагском районе Баку, сообщают местные СМИ.

«В результате произошедшего примерно в 11 часов утра в понедельник взрыва на заводе в поселке Локбатан Гарадагского района Баку погиб один», - сообщают СМИ.

В результате взрыва пострадал один человек

По данным СМИ, предприятие принадлежит турецкому предпринимателю. Но при этом не уточняется род деятельности данного завода.

Ведется расследование причин взрыва.

Р.Бабаев