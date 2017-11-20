Conoco не намерена инвестировать в проекты, окупаемые при цене нефти не менее $50 за баррель

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips исключает возможность инвестиций в проекты, которые могут быть прибыльными лишь при цене нефти от $50 за баррель и выше, пишет газета Financial Times.

По словам главного исполнительного директора Conoco Райана Лэнса, проект не будет даже рассматриваться, если он не может быть прибыльным при цене нефти менее чем в $50 за баррель, и не сможет участвовать в борьбе за капиталовложения, если не будем окупаться при цене не нефти в $40 за баррель и ниже.

Conoco планирует направлять капиталовложения, главным образом, на развитие сланцевых месторождений в Северной Америке, считая, что эти операции могут быть наиболее гибкими в условиях волатильности нефтяного рынка.

Компании, задействованные в сланцевой отрасли в США, в основном демонстрируют слабые показатели рентабельности инвестированного капитала и не могут покрыть расходы на бурение и ввод в эксплуатацию новых скважин за счет своих денежных потоков.

Conoco рассчитывает увеличить доходы акционеров и, при этом, жить по средствам, не прибегая к новым вливаниям капитала.

По словам Р.Лэнса, компания "предпочитает доходы увеличению операций".

Р.Лэнс намерен увеличить капиталовложения в среднем до $5,5 млрд в год в 2018-2020 гг. по сравнению с нынешними $4,5 млрд, при этом компания старается контролировать расходы.

За девять месяцев 2017 года денежный поток Conoco составил порядка $450 млн, тогда как в 2016 году он был отрицательным. Улучшение показателя обусловлено, как повышением цен на нефть и газ, так и более низкими расходами.

Кроме того, компания продала часть активов, что позволило ей сократить долг с $27 млрд на конец прошлого года до менее $20 млрд.

Увеличение капиталовложений в следующие три года, как ожидается, позволит компании повысить объемы добычи. Согласно оценкам компании, рост добычи в следующем году составит 3-6%, а средние темпы производства за три года - порядка 5%.

Основная часть капиталовложений будет направлена на "нетрадиционные" ресурсы, в том числе, добычу сланцевой нефти на месторождениях Eagle Ford и Permian Basin.

Сланцевый сектор привлекателен не только тем, что предполагает конкурентные издержки, но и тем, что инвестиции могут быть, как увеличены, так и уменьшены довольно быстро, отмечает Р.Лэнс.

"Нужно, чтобы значительная часть программы капиталовложений компании могла корректироваться в течение года-двух, чтобы можно было справляться с волатильностью цен на нефть", - считает глава Conoco.

Опасность недостаточной гибкости программы капиталовложений проявилась в 2016 году, когда компания была вынуждена понизить дивиденды, пишет FT.

"Это было сложнейшее из решений, которые мне когда-либо приходилось принимать, поскольку такие вещи подрывают доверие к тебе, как к лидеру, а также к позиции компании, - заявил Р.Лэнс. - Однако было важно сделать это тогда, чтобы привести компанию к той позиции, которую она занимает сейчас".

Акции Conoco подорожали на 14% за последние 12 месяцев. Для сравнения: подындекс нефтегазовых компаний в индексе S&P 500 опустился за это время на 5%.