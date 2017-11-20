Встреча глав МИД прикаспийских стран по статусу Каспия пройдет в начале декабря - глава МИД Азербайджана

Встреча глав МИД прикаспийских стран для обсуждения вопросов правового статуса Каспия состоится в начале декабря, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"В начале декабря состоится встреча глава МИД по правовому статусу Каспия", - сказал Э.Мамедъяров в понедельник в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, главы МИД Азербайджана и РФ обменялись мнениями по правовому статусу Каспия. "Азербайджанская сторона будет участвовать на встрече (в декабре - ИФ). Есть рабочие идеи, которые могут позволить нам выйти на уровень саммита", - добавил он.
Ф.Исазаде
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