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Регион 20.11.2017 13:12

Встреча глав МИД прикаспийских стран по статусу Каспия пройдет в начале декабря - глава МИД Азербайджана

Встреча глав МИД прикаспийских стран для обсуждения вопросов правового статуса Каспия состоится в начале декабря, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"В начале декабря состоится встреча глава МИД по правовому статусу Каспия", - сказал Э.Мамедъяров в понедельник в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, главы МИД Азербайджана и РФ обменялись мнениями по правовому статусу Каспия. "Азербайджанская сторона будет участвовать на встрече (в декабре - ИФ). Есть рабочие идеи, которые могут позволить нам выйти на уровень саммита", - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАСПИЙ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]