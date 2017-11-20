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Карабахский конфликт 20.11.2017 13:15

Глава МИД Азербайджана: есть возможные развязки по нагорно-карабахскому конфликту, проинформировал о них главу МИД РФ

Глава МД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что предстоит нелегкая работа с целью обобщения предложений по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Все идеи на столе. Все это нужно собрать в единое целое, но это нелёгкая работа", - сказал Э.Мамедъяров в понедельник в Баку на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, нынешний статус-кво является неприемлемым. "Все знают, в каком направлении двигаться для решения конфликта", - добавил он.

"Я сегодня проинформировал Сергея Викторовича перед его поездкой в Ереван о том, что есть варианты развязок, которые могут помочь сдвинуть вопрос из той ситуации, которую мы сегодня имеем", - заявил Э.Мамедъяров.

Э.Мамедъяров отметил, что его консультации с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, прошедшие в Москве на прошлой неделе, были "интенсивными и предметными".

"Обсуждали конкретные вопросы по тем проблемам, по которым на сегодняшний момент невозможно найти развязку", - сказал министр.

"Ситуация вокруг конфликта остается нестабильной и напряженной. Мы неоднократно говорили, что нужна политическая воля. Какие нужно принять шаги – известно. Азербайджан требует исполнения резолюций (Совбеза ООН - ИФ). Нужно утроить усилия для решения конфликта", - отметил министр.

"Резолюции Совбеза ООН не имеют срока давности. Я не сомневаюсь в исполнении требований резолюций, это вопрос времени", - сказал Э.Мамедъяров.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]