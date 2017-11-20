Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проведут 30 ноября встречу в трехстороннем формате

Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проведут встречу в трехстороннем формате 30 ноября, сообщил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"30 ноября состоится встреча глава МИД в формате Азербайджан-Пакистан-Турция", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в понедельник.

Встреча пройдет в Баку.

По его словам, Казахстан также проявляет интерес к трехстороннему формату.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что все существующие форматы сотрудничества оправдали себя и "имеют право на жизнь".

Ф.Исазаде