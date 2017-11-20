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Внешняя политика 20.11.2017 13:36

Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проведут 30 ноября встречу в трехстороннем формате

Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проведут встречу в трехстороннем формате 30 ноября, сообщил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"30 ноября состоится встреча глава МИД в формате Азербайджан-Пакистан-Турция", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в понедельник.

Встреча пройдет в Баку.

По его словам, Казахстан также проявляет интерес к трехстороннему формату.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что все существующие форматы сотрудничества оправдали себя и "имеют право на жизнь".

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]