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Карабахский конфликт 20.11.2017 13:40

Россия не видит необходимости в расширении формата минской группы по Карабаху - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет необходимости в расширении формата Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

"Весь набор шагов, мер, договорённостей, которые требуются для того, чтобы сдвинуть процесс урегулирования на столе", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой в понедельник.

Российский министр отметил подчеркнул, что "все меню на столе".

"Есть согласованный формат. (. . .) Я думаю, что предложения о чём-то новом могут быть использованы как спойлеры того, что делается уже устоявшимся и доказавшим приемлемость для обеих сторон формате", - добавил он.

"Кем можно расширить формат сопредседательства? В настоящее время сопредседателями МГ ОБСЕ являются три страны, которые составляют большинство в Совбезе ООН. Если имеются ввиду соседи (за счет которых можно расширить формат – ИФ), то Турция является членом МГ ОБСЕ и очень активна в рамках организации", - сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]