Россия не видит необходимости в расширении формата минской группы по Карабаху - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет необходимости в расширении формата Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

"Весь набор шагов, мер, договорённостей, которые требуются для того, чтобы сдвинуть процесс урегулирования на столе", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой в понедельник.

Российский министр отметил подчеркнул, что "все меню на столе".

"Есть согласованный формат. (. . .) Я думаю, что предложения о чём-то новом могут быть использованы как спойлеры того, что делается уже устоявшимся и доказавшим приемлемость для обеих сторон формате", - добавил он.

"Кем можно расширить формат сопредседательства? В настоящее время сопредседателями МГ ОБСЕ являются три страны, которые составляют большинство в Совбезе ООН. Если имеются ввиду соседи (за счет которых можно расширить формат – ИФ), то Турция является членом МГ ОБСЕ и очень активна в рамках организации", - сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Ф.Исазаде