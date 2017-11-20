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Внешняя политика 20.11.2017 13:55

Дни НАТО проводятся в ВС Азербайджана до 25 ноября

Экспертная группа Штаба союзного командования по трансформации НАТО проводит «Дни НАТО» в Вооруженных силах Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Делегация, возглавляемая начальником штаба Управления Военного Партнерства НАТО, полковником Александром Швабом (Канада) посетит Военную Академию Вооруженных сил, Азербайджанское Высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также Военно-морские силы Азербайджана», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия офицерам и курсантам Вооруженных сил Азербайджана будут зачитаны лекции на темы «НАТО сегодня (структура и обязанности)», «Сотрудничество Азербайджан-НАТО», «Стратегическое воздействие, предпочитаемое НАТО», «Морские силы НАТО», «НАТО после Варшавского саммита, Политика партнерства НАТО и Южный Кавказ», «Глобальное кибер-развитие и реакция НАТО».

«Дни НАТО» в ВС Азербайджана продлятся до 25 ноября.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, ДНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]