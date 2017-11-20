Дни НАТО проводятся в ВС Азербайджана до 25 ноября

Экспертная группа Штаба союзного командования по трансформации НАТО проводит «Дни НАТО» в Вооруженных силах Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Делегация, возглавляемая начальником штаба Управления Военного Партнерства НАТО, полковником Александром Швабом (Канада) посетит Военную Академию Вооруженных сил, Азербайджанское Высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также Военно-морские силы Азербайджана», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия офицерам и курсантам Вооруженных сил Азербайджана будут зачитаны лекции на темы «НАТО сегодня (структура и обязанности)», «Сотрудничество Азербайджан-НАТО», «Стратегическое воздействие, предпочитаемое НАТО», «Морские силы НАТО», «НАТО после Варшавского саммита, Политика партнерства НАТО и Южный Кавказ», «Глобальное кибер-развитие и реакция НАТО».

«Дни НАТО» в ВС Азербайджана продлятся до 25 ноября.

Р.Бабаев