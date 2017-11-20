Дни НАТО проводятся в ВС Азербайджана до 25 ноября

Экспертная группа Штаба союзного командования по трансформации НАТО проводит «Дни НАТО» в Вооруженных силах Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.
«Делегация, возглавляемая начальником штаба Управления Военного Партнерства НАТО, полковником Александром Швабом (Канада) посетит Военную Академию Вооруженных сил, Азербайджанское Высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также Военно-морские силы Азербайджана», - говорится в сообщении.
В рамках мероприятия офицерам и курсантам Вооруженных сил Азербайджана будут зачитаны лекции на темы «НАТО сегодня (структура и обязанности)», «Сотрудничество Азербайджан-НАТО», «Стратегическое воздействие, предпочитаемое НАТО», «Морские силы НАТО», «НАТО после Варшавского саммита, Политика партнерства НАТО и Южный Кавказ», «Глобальное кибер-развитие и реакция НАТО».
«Дни НАТО» в ВС Азербайджана продлятся до 25 ноября.
Р.Бабаев
Баку и Москва могут увеличить взаимный товарооборот – глава МИД Азербайджана
BP-Azerbaijan в январе-сентябре сократила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 7,5%
Conoco не намерена инвестировать в проекты, окупаемые при цене нефти не менее $50 за баррель
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 14 пострадали – МВД
Взрыв произошел на заводе в Азербайджане, один человек погиб - СМИ
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Великобритания не рассматривает возможность поставок Украине летального вооружения - посольство в Киеве
Верховный суд Ирака признал референдум о независимости Курдистана неконституционным
Туск обвинил правящую польскую партию в изоляции страны в ЕС, ухудшении отношений с Украиной
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell предоставит финансовую поддержку молодым людям, желающим открыть свой бизнес
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»