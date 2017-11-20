Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 14 пострадали – МВД

Восемь человек погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана девяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще 14 человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 169 преступлений, 28 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 60 человек.

Зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев