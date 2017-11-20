Баку и Москва могут увеличить взаимный товарооборот – глава МИД Азербайджана

Запуск международного транспортного коридора Север-Юг приведет к увеличению товарооборота между Азербайджаном и РФ, считает глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"У нас имеется многомиллиардный товарооборот. Мы можем увеличить взаимный товарооборот. Недавно прошли обсуждения по запуску Север-Юг. Этот коридор имеет большие перспективы и может принести нам значительные дивиденды", - сказал Э.Мамедъяров в понедельник в Баку на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

С.Лавров накануне на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил: "За 9 месяцев текущего года взаимный товарооборот увеличился более чем на 60%. Это показатель того, что нам удалось переломить тенденция снижения товарооборота, которая имело место два года назад и предприняты серьезные шаги для наращивания инвестиций".

Транспортный коридор "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Основным преимуществом коридора "Север-Юг" по сравнению с другими маршрутами является снижение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составляет 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Ф.Исазаде