Глава иранского Генштаба примет участие во встрече глав государств России, Турции и Ирана в среду в Сочи

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери отправится в среду, 22 ноября, в Сочи для участия в российско-ирано-турецком саммите по Сирии.
В ходе встречи в верхах начальники генштабов Ирана, России и Турции обсудят трехстороннее сотрудничество в области обороны и безопасности, сообщили в понедельник иранские СМИ.
Они отметили, что в минувшую субботу высокопоставленные эксперты трех стран обсуждали в Тегеране заключительное совместное заявление и повестку дня сочинского саммита.
Подготовке встречи в верхах президентов трех стран была посвящена и воскресная встреча в Анталье глав МИД РФ, Турции и Ирана.
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