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Регион 20.11.2017 15:20

Глава иранского Генштаба примет участие во встрече глав государств России, Турции и Ирана в среду в Сочи

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери отправится в среду, 22 ноября, в Сочи для участия в российско-ирано-турецком саммите по Сирии.

В ходе встречи в верхах начальники генштабов Ирана, России и Турции обсудят трехстороннее сотрудничество в области обороны и безопасности, сообщили в понедельник иранские СМИ.

Они отметили, что в минувшую субботу высокопоставленные эксперты трех стран обсуждали в Тегеране заключительное совместное заявление и повестку дня сочинского саммита.

Подготовке встречи в верхах президентов трех стран была посвящена и воскресная встреча в Анталье глав МИД РФ, Турции и Ирана.

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Тэги: ИРАН, ГЕНШТАБ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]