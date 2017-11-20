Глава иранского Генштаба примет участие во встрече глав государств России, Турции и Ирана в среду в Сочи

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери отправится в среду, 22 ноября, в Сочи для участия в российско-ирано-турецком саммите по Сирии.

В ходе встречи в верхах начальники генштабов Ирана, России и Турции обсудят трехстороннее сотрудничество в области обороны и безопасности, сообщили в понедельник иранские СМИ.

Они отметили, что в минувшую субботу высокопоставленные эксперты трех стран обсуждали в Тегеране заключительное совместное заявление и повестку дня сочинского саммита.

Подготовке встречи в верхах президентов трех стран была посвящена и воскресная встреча в Анталье глав МИД РФ, Турции и Ирана.