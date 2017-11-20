Минобороны Азербайджана проводит набор для прохождения сверхсрочной службы в рядах ВС страны

Министерство обороны объявило о наборе для прохождения сверхсрочной службы в рядах Вооруженных силах Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Добровольцы в возрасте до 28 лет, желающие пройти сверхсрочную воинскую службу в военных частях Министерства обороны, могут представить с 11 декабря 2017 года по 4 января 2018 года соответствующие документы в приемную комиссию, действующую в Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана», - говорится в сообщении.

Прошедшие отбор будут приняты на подготовительные курсы военнослужащих для прохождения сверхсрочной воинской службы.

"С теми, кто успешно завершил данные курсы, будут заключаться трехлетние контракты для прохождения сверхсрочной воинской службы", - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев