Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9941 RUR   0.0287 GBR   2.244 TRY   0.4395

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 14° 18° 22 Ноя 15° 23 Ноя 11°

Внутренняя политика 20.11.2017 14:32

Минобороны Азербайджана проводит набор для прохождения сверхсрочной службы в рядах ВС страны

Министерство обороны объявило о наборе для прохождения сверхсрочной службы в рядах Вооруженных силах Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Добровольцы в возрасте до 28 лет, желающие пройти сверхсрочную воинскую службу в военных частях Министерства обороны, могут представить с 11 декабря 2017 года по 4 января 2018 года соответствующие документы в приемную комиссию, действующую в Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана», - говорится в сообщении.

Прошедшие отбор будут приняты на подготовительные курсы военнослужащих для прохождения сверхсрочной воинской службы.

"С теми, кто успешно завершил данные курсы, будут заключаться трехлетние контракты для прохождения сверхсрочной воинской службы", - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБОРОНА, СВЕРХСРОЧНИКИ, НАБОР

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: ba[email protected]