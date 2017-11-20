Минобороны Азербайджана проводит набор для прохождения сверхсрочной службы в рядах ВС страны

Министерство обороны объявило о наборе для прохождения сверхсрочной службы в рядах Вооруженных силах Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.
«Добровольцы в возрасте до 28 лет, желающие пройти сверхсрочную воинскую службу в военных частях Министерства обороны, могут представить с 11 декабря 2017 года по 4 января 2018 года соответствующие документы в приемную комиссию, действующую в Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана», - говорится в сообщении.
Прошедшие отбор будут приняты на подготовительные курсы военнослужащих для прохождения сверхсрочной воинской службы.
"С теми, кто успешно завершил данные курсы, будут заключаться трехлетние контракты для прохождения сверхсрочной воинской службы", - подчеркивается в сообщении.
Р.Бабаев
Азербайджан официально приглашен на Венскую встречу министров нефти и энергетики стран ОПЕК и ОПЕК+ - Минэнерго
Курс манат/доллар на 21 ноября - 1,7002 манат/$1
Проект расширения экспортного газопровода в Азербайджане и Грузии для газа с Шах-Дениз реализован на 98% - BP-Azerbaijan
Президент Азербайджана принял руководство ФИФА
Зарплата исполнительного директора Фонда пропаганды духовных ценностей превысит $670
Лавров вручил медаль «За спасение утопающих на водах» отцу азербайджанца, погибшего при спасении трех девочек в РФ
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Задержанному в Белоруссии директору украинского завода инкриминируют дачу взятки - СМИ
Германский правительственный кризис разрешится на основе конституции, верят в Еврокомиссии
Главы МИД прикаспийских государств проведут совещание 4-5 декабря - МИД РФ
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell предоставит финансовую поддержку молодым людям, желающим открыть свой бизнес
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»