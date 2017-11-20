Азербайджан планирует привлечь Таджикистан к возобновлению деятельности глиноземного комбината в Гяндже

Азербайджан с декабря 2017 года начнет поставки в Таджикистан нефтяного кокса для нужд алюминиевой промышленности, отмечают таджикские СМИ.

Бизнес-делегация ГУП «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО) совершила визит в Баку для обсуждения вопросов сотрудничества.

В рамках визита были проведены переговоры с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, главой ОАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым, председателем ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауфом Велиевым, генеральным директором Алюминиевого завода DET-Al Сарханом Бабаевым, главой Госкомитета по имущественным вопросам Кярамом Гасановым, а также вице-президентом компании SOCAR Давидом Мамедовым.

"В результате проведенных продуктивных переговоров между ГУП ТАЛКО и DET-Al было подписано соглашение о поставках, начиная с декабря 2017 года, нефтяного кокса для нужд таджикского алюминиевого предприятия в объеме 3-7 тысяч тонн ежемесячно. Взамен таджикская компания будет поставлять анод, криолит, флюорит и вторичный алюминий в Азербайджан для DET-Al", - отмечается в информации.

Одновременно была достигнута договоренность о перезапуске на толлинговой основе простаивающего азербайджанского Гянджинского глиноземного комбината с привлечением со стороны ТАЛКО международных инвестиций в 2018 году и последующими поставками на взаимовыгодных условиях глинозема для производства алюминия в Таджикистане.

"Стороны также определили механизмы приемлемой тарификации транзита через территорию Азербайджана алюминиевой продукции для нужд ТАЛКО", - подчеркивается в информации.

Кроме этого, была достигнута договоренность о двустороннем взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и по другим направлениям. "Реализация этих проектов позволит в разы увеличить товарооборот между Таджикистаном и Азербайджаном", - подчеркивается в информации.

А.Азизов