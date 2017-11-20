Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9941 RUR   0.0287 GBR   2.244 TRY   0.4395

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 14° 18° 22 Ноя 15° 23 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 20.11.2017 15:05

Парламентарии Зимбабве обсудят импичмент президенту Мугабе, не дождавшись заявления об отставке

Депутаты от правящей в Зимбабве партии ЗАНУ-ПФ позже в понедельник намерены собраться в штаб-квартире партии для обсуждения импичмента президенту страны Роберту Мугабе, сообщает британский телеканал "Скай ньюс".

Это сообщение распространено после того, как в 12:00 местного времени (13:00 мск) истек срок, данный Р.Мугабе для того, чтобы объявить об отставке.

Накануне ЗАНУ-ПФ отстранила Р.Мугабе от руководства и потребовала до полудня 20 ноября покинуть пост президента. Его супругу Грейс Мугабе сняли со всех партийных должностей.

Ранее в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники, близкие к переговорам президента с организацией ветеранов борьбы за независимость, сообщил, что Р.Мугабе якобы принял условия отставки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗИМБАБВЕ, ПРЕЗИДЕНТ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Правящая партия Зимбабве потребовала от президента Мугабе до полудня понедельника уйти с поста Правящая партия Зимбабве призывает президента Мугабе уйти в отставку, а его жену - покинуть партийные ряды Мугабе впервые появился на публике после перехода власти в Зимбабве к военным Президент Зимбабве считает свою страну самой развитой в Африке после ЮАР Президент Зимбабве отмечает свой 93-й день рождения 92-летний Роберт Мугабе вновь намерен принять участие в выборах президента Зимбабве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]