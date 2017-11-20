Парламентарии Зимбабве обсудят импичмент президенту Мугабе, не дождавшись заявления об отставке

Депутаты от правящей в Зимбабве партии ЗАНУ-ПФ позже в понедельник намерены собраться в штаб-квартире партии для обсуждения импичмента президенту страны Роберту Мугабе, сообщает британский телеканал "Скай ньюс".

Это сообщение распространено после того, как в 12:00 местного времени (13:00 мск) истек срок, данный Р.Мугабе для того, чтобы объявить об отставке.

Накануне ЗАНУ-ПФ отстранила Р.Мугабе от руководства и потребовала до полудня 20 ноября покинуть пост президента. Его супругу Грейс Мугабе сняли со всех партийных должностей.

Ранее в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники, близкие к переговорам президента с организацией ветеранов борьбы за независимость, сообщил, что Р.Мугабе якобы принял условия отставки.