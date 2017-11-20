Начало операции по поиску пропавшей аргентинской подлодки осложняется девятиметровыми волнами

Командование ВМС Аргентины рассматривает три возможности для возможного поиска и спасения членов экипажа не выходящей на связь подлодки "Сан-Хуан", которая пропала на прошлой неделе в южной Атлантике, сообщает аргентинская пресса.

В частности может быть использована миниповодная лодка, спасательный колокол или необитаемый радиоуправляемый подводный модуль, который доставлен из США на базу "Комодоро Ривадавиа" в аргентинской провинции Чубут.

Кроме того на эту базу направляется высокотехнологичное судно "Сканди Патагониа", принадлежащее нефтегазовой компании "Тоталь" и используемое для ведения глубоководных нефтегазовых работ.

Выбор средств и начало поисковой операции осложняется погодными условиями - высота волн в возможной зоне поисков достигает семи-девяти метров.

Ранее аргентинские станции слежения засекли семь слабых сигналов, которые могли исходить с борта подлодки, но по ним не удалось установить ее местонахождение.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус в среду на прошлой неделе. Она исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".