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Дальнее зарубежье 20.11.2017 16:00

Начало операции по поиску пропавшей аргентинской подлодки осложняется девятиметровыми волнами

Командование ВМС Аргентины рассматривает три возможности для возможного поиска и спасения членов экипажа не выходящей на связь подлодки "Сан-Хуан", которая пропала на прошлой неделе в южной Атлантике, сообщает аргентинская пресса.

В частности может быть использована миниповодная лодка, спасательный колокол или необитаемый радиоуправляемый подводный модуль, который доставлен из США на базу "Комодоро Ривадавиа" в аргентинской провинции Чубут.

Кроме того на эту базу направляется высокотехнологичное судно "Сканди Патагониа", принадлежащее нефтегазовой компании "Тоталь" и используемое для ведения глубоководных нефтегазовых работ.

Выбор средств и начало поисковой операции осложняется погодными условиями - высота волн в возможной зоне поисков достигает семи-девяти метров.

Ранее аргентинские станции слежения засекли семь слабых сигналов, которые могли исходить с борта подлодки, но по ним не удалось установить ее местонахождение.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус в среду на прошлой неделе. Она исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]