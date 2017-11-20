Евросоюз продлил мандат своей консультативной миссии на Украине

Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии Европейского союза (EUAM) на Украине до 31 мая 2019 года и утвердил бюджет в размере 32 млн евро на следующие 18 месяцев, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"EUAM - это невооруженная, неисполнительная гражданская миссия со штаб-квартирой в Киеве и региональными представительствами в Львове и Харькове, а также в Одессе", - напоминает коммюнике.

В документе отмечается, что Консультативная миссия Европейского союза EUAM была развернута с декабря 2014 года с мандатом на оказание поддержки государственным органам Украины в реформировании сектора гражданской безопасности.

"Миссия является одним из центральных элементов широкой поддержки ЕС украинским властям в последние годы", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.