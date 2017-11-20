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Дальнее зарубежье 20.11.2017 16:15

Евросоюз продлил мандат своей консультативной миссии на Украине

Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии Европейского союза (EUAM) на Украине до 31 мая 2019 года и утвердил бюджет в размере 32 млн евро на следующие 18 месяцев, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"EUAM - это невооруженная, неисполнительная гражданская миссия со штаб-квартирой в Киеве и региональными представительствами в Львове и Харькове, а также в Одессе", - напоминает коммюнике.

В документе отмечается, что Консультативная миссия Европейского союза EUAM была развернута с декабря 2014 года с мандатом на оказание поддержки государственным органам Украины в реформировании сектора гражданской безопасности.

"Миссия является одним из центральных элементов широкой поддержки ЕС украинским властям в последние годы", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, МИССИЯ, МАНДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]