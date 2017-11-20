Молодежный форум Госдумы выступил с инициативой принятия закона о СМИ-иноагентах на уровне СНГ и ОДКБ

Участники Всероссийского молодежного форума Госдумы предлагают обсудить на Межпарламентской Ассамблее СНГ принятие закона о СМИ-иностранных агентах в странах Содружества, подобного принятому Думой.
"Недавно был принят закон о СМИ-иностранных агентах. Мы с ребятами обсудили данные поправки, и хотели бы предложить обсудить подобную законодательную инициативу в рамках СНГ на Межпарламентской Ассамблее (МПА)", - сказала в понедельник участница заседания площадки на тему "Бывает ли правда за иностранные деньги?" в рамках Всероссийского молодежного форума Госдумы Мария Филонова.
По мнению участницы, "тем самым мы можем укрепить отношения между странами-участниками СНГ и показать равенство и общность законодательства в целом в рамках СНГ".
В свою очередь председательствующий на площадке глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что "скорее всего, мы это будем предлагать как вашу инициативу от нас".
Вместе с тем, он добавил, что "надо относится к этому внимательнее, так как МПА СНГ действует так, что если какое-то одно из государств против, то предложение принято не будет".
Также Л.Калашников отметил, что "во многих государствах, которые входят в МПА СНГ, в том числе это и Украина, а также в некоторых странах, даже представляющих ЕАЭС, такие получают (средства - ИФ) по линии НКО, что "мама не горюй".
Он считает, что в этом плане в таких государствах ситуация похожа на "то, что мы получали в 90-годы". "Сейчас мы поняли опасность этого, но многие государства до сих пор не понимают", - сказал глава комитета.
Вместе с тем Л.Калашников подчеркнул, что "мы должны учитывать, что происходит в других государствах, когда будем данную поправку обсуждать".
Прозвучало также предложение от другого участника заседания комитета, чтобы "не только через МПА СНГ, но и через ОДКБ провести эту инициативу".
Всероссийский молодежный форум Госдумы проходит 20-21 ноября.
Среди участников мероприятия - молодые парламентарии органов законодательной власти субъектов РФ, муниципальные депутаты, молодые ученые и аспиранты, чьи научные исследования связаны с законотворческой работой, члены молодежных организаций политических партий, представленных в Государственной Думе, а также руководители ряда министерств и ведомств, ведущие экономисты, руководители крупнейших отечественных вузов.
Госдума 15 ноября одобрила поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных средств массовой информации, действующих на территории РФ, иностранными агентами. В ближайшее время они будут внесены на рассмотрение Совета Федерации. В случае утверждения верхней палатой парламента закон поступит на подпись президенту.
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