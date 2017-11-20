В Тегеране начался очередной раунд переговоров высокого уровня ЕС-Иран - СМИ

Третий раунд переговоров на высоком уровне между Ираном и Европейским союзом (ЕС) открылся в понедельник в Тегеране, сообщили иранские СМИ.
Делегации возглавляют генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид и замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
В состав делегаций входят представители министерства иностранных дел Ирана, других ведомств иранской администрации, спецпредставитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис, а также ответственные сотрудники ряда служб Европейской комиссии, включая генерального директора по вопросам сотрудничества в области развития Стефано Мансервизи и генерального директора по энергетике Доминика Ристори.
Во вторник делегации продолжат переговоры в городе Исфахане, сосредоточившись на вопросах сотрудничества в атомной сфере.
Диалог высокого уровня ведется между ЕС и Ираном после заключения в июле 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Два предшествующих раунда состоялись в Тегеране и Брюсселе.
Особое значение нынешним переговорам придает то обстоятельство, что президент США Дональд Трамп выразил сомнение в выполнении Ираном обязательств по СВПД и не исключил выхода США из сделки. ЕС, который является координатором группы международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), настаивает на необходимости сохранения СВПД как действенного инструмента, призванного гарантировать мирный характер атомной программы Ирана.
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