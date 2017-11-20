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Регион 20.11.2017 17:02

В Тегеране начался очередной раунд переговоров высокого уровня ЕС-Иран - СМИ

Третий раунд переговоров на высоком уровне между Ираном и Европейским союзом (ЕС) открылся в понедельник в Тегеране, сообщили иранские СМИ.

Делегации возглавляют генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид и замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В состав делегаций входят представители министерства иностранных дел Ирана, других ведомств иранской администрации, спецпредставитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис, а также ответственные сотрудники ряда служб Европейской комиссии, включая генерального директора по вопросам сотрудничества в области развития Стефано Мансервизи и генерального директора по энергетике Доминика Ристори.

Во вторник делегации продолжат переговоры в городе Исфахане, сосредоточившись на вопросах сотрудничества в атомной сфере.

Диалог высокого уровня ведется между ЕС и Ираном после заключения в июле 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Два предшествующих раунда состоялись в Тегеране и Брюсселе.

Особое значение нынешним переговорам придает то обстоятельство, что президент США Дональд Трамп выразил сомнение в выполнении Ираном обязательств по СВПД и не исключил выхода США из сделки. ЕС, который является координатором группы международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), настаивает на необходимости сохранения СВПД как действенного инструмента, призванного гарантировать мирный характер атомной программы Ирана.

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Тэги: ИРАН, ЕС, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]