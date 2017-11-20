Лавров вручил медаль «За спасение утопающих на водах» отцу азербайджанца, погибшего при спасении трех девочек в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров от имени МЧС России наградил отца уроженца Лянкарана Нагиева Салама - Гамдуллу медалью за спасение утопающих на водах посмертно.
«Скорбим вместе с Вами. Никогда не забудем вашего сына Салама. Он поступил мужественно, проявил самопожертвование, спас детей ценой своей жизни»- сказал С.Лавров в понедельник в Баку, вручая медаль отцу Салама.
Уроженец Ленкаранского района Азербайджана 21-летний Саламаддин Нагиев трагически погиб в реке в Пехорка в Люберецком районе Московской области, спасая трех тонущих девочек в июле 2013 года.
Прыгнув с моста в реку, он помог двум подружкам выбраться на берег. Поняв, что тонет, Салам вытолкнул еще одну из девочек на поверхность, а самого молодого человека затянуло под плотину течением реки.
Ф.Исазаде
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