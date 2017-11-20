Украина направила Белоруссии ноту в связи с задержанием в Минске директора украинского завода

Посольство Украины в Белоруссии просит Министерство иностранных дел Белоруссии прояснить причины и обстоятельства задержания украинца, находящегося на территории Белорусского государства с деловой целью, сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Посольство Украины в Беларуси обратилось с нотой в МИД Беларуси в связи с информацией о задержании гражданина Украины, который пребывал там с деловой целью. Посольство просит неотложно сообщить о причинах и обстоятельствах задержания и условиях содержания гражданина Украины", - сказал В.Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.
Он также отметил, что после получения ответа от МИД Беларуси смогут подтвердить информацию о задержании украинца.
Ранее в этот день украинское интернет-издание LB.ua со ссылкой на письмо на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима сообщило, что КГБ Беларуси задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" (г.Константиновка Донецкой обл).
По информации издания, директор ПАО "Завод утяжелителей" Александр Скиба (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО "Минский тракторный завод", с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода.
А.Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14:20 и прибыл туда в 16:15 того же дня по местному времени. Обратно вернуться он собирался в тот же день. Однако в следующий раз на связь А.Скиба вышел уже утром - он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.
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