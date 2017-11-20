В ЕС утверждена новая система пограничного контроля въезд/выезд, которая начнет функционировать к 2020 году

Совет ЕС принял в понедельник регламент по системе въезд/выезд, а также регламент, вносящий изменения в пограничный Шенгенский кодекс в связи с введением новой системы контроля на границе, сообщила пресс-служба совета.

"Строгий контроль над нашими внешними границами является основой хорошего функционирования Шенгенского пространства. Система въезд/выезд будет способствовать улучшению контроля на внешних границах, позволит лучше идентифицировать лиц, превысивших продолжительность разрешенного пребывания, и усилить борьбу против терроризма", - заявил глава МВД председательствующей в Совете ЕС Эстонии Андрес Анвельт.

В коммюнике Совета ЕС отмечается, что новая система будет регистрировать данные по въездам и выездам или отказам на въезд выходцам из третьих стран при пересечении внешних границ Шенгенского пространства.

Как объясняют в Брюсселе, новая система должна способствовать сокращению времени прохождения контроля на границе, улучшить качество такого контроля, проводя автоматический расчет разрешенного пребывания въезжающих в Шенгенское пространство.

Система въезд/выезд будет гарантировать систематическую и точную идентификацию лиц, превысивших разрешенный срок пребывания на территории Шенгенского пространства. Кроме того, функционирование новой системы призвано укрепить внутреннюю безопасность ЕС и усилить борьбу против терроризма, давая правоохранительным структурам допуск к данным о передвижении въезжающих.

Теперь дело за подписанием Советом ЕС и Европарламентом принятых регламентов. Правовые акты будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС и вступят в силу 20 дней спустя, сообщает пресс-служба совета. Ожидается, что новая система станет операционной к 2020 году.