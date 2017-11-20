Нефть дешевеет после скачка в пятницу, Brent торгуется у $62,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в понедельник после значительного роста в конце прошлой недели.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:31 снизилась на $0,45 (0,72%) - до $62,27 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,15 (0,27%) - до $56,4 за баррель. Торги по декабрьскому контракту завершатся в понедельник; более активный январский контракт подешевел на $0,19 (0,34%) - до $56,52 за баррель.

В прошлую пятницу нефть подорожала более чем на 2% на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о необходимости продления соглашения об ограничении добычи ОПЕК+ на заседании, которое состоится в Вене 30 ноября.

В понедельник министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи также поддержал продление соглашения для устранения сохраняющегося излишка предложения на рынке. При этом он подчеркнул, что страны не обсуждают возможность еще большего сокращения добычи.

Наконец, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сказал, что большинство стран ОПЕК склоняются в пользу продления сделки.

Тем временем поставки нефти из России в Японию в октябре упали до 116 тыс. баррелей в сутки (б/с), минимального уровня с октября 2012 года, сообщил японский Минфин.