Германский правительственный кризис разрешится на основе конституции, верят в Еврокомиссии

Европейская комиссия с полным уважением относится к конституционному процессу в Германии, в Брюсселе рассчитывают, что правительственный кризис в ФРГ будет решаться на основе конституции, заявил в понедельник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Конституция Германии обеспечивает базу стабильности и преемственности в подобных ситуациях, в том числе в свете уроков прошлого", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о формировании правительства ФРГ.

По его словам, Еврокомиссия верит в то, что и в данном случае проблема будет решаться в рамках конституционного процесса.

"То есть будут обеспечены стабильность и преемственность", - отметил М.Схинас.

В ответ на вопрос о возможных последствиях в ЕС провала переговоров о правительственной коалиции в Германии, в частности, для зоны евро, М.Схинас призвал на данной стадии воздерживаться от спекуляций и не делать преждевременных выводов. Он повторил слова о доверии ЕС германскому конституционному процессу.