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Дальнее зарубежье 20.11.2017 17:50

Германский правительственный кризис разрешится на основе конституции, верят в Еврокомиссии

Европейская комиссия с полным уважением относится к конституционному процессу в Германии, в Брюсселе рассчитывают, что правительственный кризис в ФРГ будет решаться на основе конституции, заявил в понедельник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Конституция Германии обеспечивает базу стабильности и преемственности в подобных ситуациях, в том числе в свете уроков прошлого", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о формировании правительства ФРГ.

По его словам, Еврокомиссия верит в то, что и в данном случае проблема будет решаться в рамках конституционного процесса.

"То есть будут обеспечены стабильность и преемственность", - отметил М.Схинас.

В ответ на вопрос о возможных последствиях в ЕС провала переговоров о правительственной коалиции в Германии, в частности, для зоны евро, М.Схинас призвал на данной стадии воздерживаться от спекуляций и не делать преждевременных выводов. Он повторил слова о доверии ЕС германскому конституционному процессу.

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Тэги: ЕС, ГЕРМАНИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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